Ne abbiamo parlato ieri. Rocco Casalino, il capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle, incaricato in questi giorni di passare al setaccio i curriculum di oltre mille candidati per 30 posti da addetto stampa del partito, ha fornito informazioni sbagliate sulla sua formazione. Nel curriculum dell’ex concorrente del Grande Fratello da tempo diffuso online è stato indicato un master alla Shenandoah University, in America, che in realtà non è mai stato conseguito. Nel dettaglio, attraverso il profilo Linkedin, fino a ieri, il capo della comunicazione M5S faceva sapere di aver conseguito nel periodo «2000-2000» un Master of Business Administration (Mba) alla Shenandoah University negli Stati Uniti. Ma gli uffici di quella università hanno fatto sapere di non avere traccia di uno studente con quel nome (Rocco) e quel cognome (Casalino).

Rocco Casalino e il ‘giallo’ del master indicato nel curriculum: «Solo un corso estivo»

Interpellato dal quotidiano Il Foglio, Casalino ha confermato di non aver preso quel master in America, affermando inoltre che il profilo Linkedin, ora rimosso, non era suo. «Non ho mai avuto Linkedin, qualcuno avrà creato quel profilo. Ora lo segnalo come fake», ha detto al giornalista Luciano Capone. Ma il problema, come evidenziato dal Foglio, non è solo il curriculum caricato online. Quando, nel 2012, l’ex Gf si è candidato alle primarie M5S per le Regionali in Lombardia, sulla sua pagina personale ha pubblicato i suoi dati, la sua video-candidatura e un curriculum, in cui viene citato un «Master in Economia negli Stati Uniti», titolo di studio presente in molti articoli del novembre 2012 che descrivevano la sua formazione.

Questo secondo aspetto, al di là del presunto hacker di Linkedin, il capo della comunicazione del Movimento non è riuscito a spiegarselo. «È strano, devo chiedere alla Casaleggio questa cosa qua», ha detto ancora. E poi: «Ma non è che c’è una manina magica che è intervenuta dopo? Sicuro che non collegata a te?». Il Foglio riporta le dichiarazioni di Casalino relative a cinque conversazioni telefoniche con il giornalista. Inizialmente il capo della comunicazione M5S ha affermato: «Non ho mai avuto Linkedin, qualcuno avrà creato quel profilo. Cosa devo fare, segnalare?». Casalino subito ha ammesso di non aver mai frequentato il master indicato. Nella seconda telefonata: «Allora, su Linkedin è tutto sbagliato e lo sto segnalando come fake. Anche su Wikipedia ora leggo che mio padre mi picchiava, che sono un voyeur, un esibizionista, ma è tutto falso». Alla quinta telefonata, poi, la versione definitiva: «Ciao caro, ho fatto delle verifiche. Nel 1992 ho fatto un corso d’inglese, in business and administration, alla Shenandoah University. Dopo il diploma, un semplice corso estivo». Non era il 2000 quindi. E non era un master.

(Foto Zumapress da archivio Ansa. Credit: Andrea Ronchini / Pacific Press via ZUMA Wire)