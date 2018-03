Il fuorionda in tv con gli insulti volgari alla collega Diletta Leotta

Ha fatto il giro della rete in poche ore il video di un fuorionda durante una trasmissione di Top Calcio 24, emittente calcistica legata a Telelombardia, con insulti volgari a Diletta Leotta. I protagonisti delle affermazioni ‘hard’ sono gli ospiti del programma. A fare commenti volgare sulla giornalista si Sky è stato in particolare Davide Russo De Cerame. Il direttore dello sport e delle news dell’emittente, Fabio Ravezzani, su Twitter, rispondendo ad un messaggio che lo citava, si è scusato con la Leotta, «una collega – ha detto – molto brava e preparata», spiegando anche che il fuorionda è andato in onda alle 4 del mattino per un errore dei marcatura dell’emissionista e che in diretta c’era invece la pubblicità. Sui social in tanti hanno commentato le bruttissime, pessime, considerazioni sulla Leotta, che su Sky Sport conduce la trasmissione sulla Serie B.

Top Calcio 24, fuorionda con commenti volgari su Diletta Leotta

Durante il fuorionda gli ospiti di Top Calcio 24 discutevano del caso delle foto hot hackerate di Diletta Leotta. È a quel punto che sono cominciati i commenti volgari. «È una maia…, le piace il c…», ha detto qualcuno. Alla rete le frasi non sono sfuggite. Un video è stato caricato sul profilo Twitter ‘I cross di Candreva’ con un messaggio ironico: «Durante un fuori onda, il marchese Davide Russo de Cerame esprime la sua profonda stima per la sua collega Diletta Leotta».

(Un’immagine dal video del fuorionda con insulti a Diletta Leotta)