Rocco Casalino chi? Alla Shenandoah University nessuno conosce il capo della Comunicazione parlamentare dei 5 stelle. Stando a quanto ha verificato Giornalettismo nessuno, con quel nome e cognome, ha conseguito un master presso la realtà americana. Eppure c’è stato un tempo in cui lui, o qualcuno che si spacciava per lui, su LinkedIn nel CV vitae si vantava un master conseguito proprio in quell’ateneo.

ROCCO CASALINO CURRICULUM E UN MASTER IN ECONOMIA?

Partiamo però dai sospetti che hanno fatto scattare questa ricerca. Quando su Twitter Polverosi ha sollevato dubbi sulla formazione dell’ex gieffino.

Questo è il CV e la scheda di Rocco Casalino allegato alla candidatura alle Regionali Lombarde del 2013.

Per me è finita qui. Deve uscire dal Movimento. pic.twitter.com/f5nVmgjLb6 — Paolo Polverosi (@sigmaseisas) 15 marzo 2018

Rocco Casalino si candidò per il Movimento nel 2013. La sua candidatura al consiglio regionale della Lombardia fu ritirata per alcune polemiche interne. Nel suo curriculum, caricato al tempo on line, si parlava di un master in Economia – in linea generale – conseguito negli Stati Uniti. Ne parlarono anche alcuni giornali. Non è insomma un mistero.

Ok un master negli Stati Uniti sì, ma dove? Su LinkedIn, in un profilo che per una serie di collegamenti sembrava proprio il suo, il master in questione si indica come conseguito alla Shenandoah University, in Winchester, Virginia. Peccato però che dalla Shenandoah ci smentiscono, via mail, tale nominativo.

ROCCO CASALINO E IL PROFILO LINKEDIN CHE SCOMPARE NELL’ARCO DI POCHE ORE

Ora, dopo qualche ora che diversi giornalisti si sono appassionati a questa vicenda, il curriculum di Casalino non risulta più on line su LinkedIn. Scompare, dopo che l’ateneo ha risposto a noi via mail e ad altri cronisti interessati alla vicenda. Strano no? Se non è stato Casalino a disattivare quel profilo qualcuno, a suo nome e cognome, si è spacciato finora come Capo Comunicazione della Camera dei deputati sul celebre portale di lavoro on line. E deve aver cambiato misteriosamente idea nelle ultime ore.

Abbiamo comunque screenshottato la pagina in tempi non sospetti. Purtroppo si sono preoccupati di rimuovere molto bene il profilo in questione, dato che non è possibile recuperare la cache.

Le uniche ricerche visibili per ora portano la voce dell’ateneo nella formazione del profilo ora cancellato.

Chissà dove Rocco ha quindi conseguito il suo master in Economia. Chissà.

