La rissa sfiorata all’assemblea Pd di Napoli, interviene la Polizia | VIDEO

Che il clima nel Pd campano non sia sereno lo dimostrano anche gli scontri verbali tra i suoi attivisti. Ieri è stata sfiorata una rissa all’assemblea provinciale di Napoli del partito (al Mav di Ercolano). Ci sono stati momenti di tensione tra i delegati durante gli interventi, tanto che c’è stato bisogno dell’intervento della polizia per riportare la situazione alla calma. Come ricostruito dal Corriere del Mezzogiorno il caos è cominciato alla fine dell’intervento di Nicola Oddati, sconfitto al congresso provinciale, che non riconosce l’elezione di Massimo Costa. Oddati ha chiesto le dimissioni del segretario provinciale in cambio del ritiro del suo ricorso. A quel punto il presidente dell’assemblea, Tommaso Ederoclite, gli ha tolto la parola. Nella sala sono volate parole grosse. Sono poi arrivati anche gli agenti di polizia per evitare che la situazione degenerasse.

La rissa sfiorata all’assemblea Pd Napoli, intervengono gli agenti

L’assemblea provincia del Pd di Napoli era la prima convocata dopo le Politiche per discutere dei disastrosi risultati elettorali, a pochi giorni dalla direzione regionale, in programma martedì prossimo, alla presenza del governatore Vincenzo De Luca.

(Immagine da video di Repubblica)