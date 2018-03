L’ultimo post di Stephen Hawking su Reddit

Stephen Hawking, scomparso oggi, ha lasciato anche una eredità virtuale. Eredità che sarebbe il lungo thread aperto su Reddit due anni fa nel “Hawking’s Reddit AMA” (ask me anything).

Nella discussione sulla piattaforma Hawking replica ai commenti parlando dei rischi associati all’intelligenza artificiale.

Qui invece parla dell’importanza di una intelligenza benefica

Qui sul fatto che la IA possa superare la mente umana. “Avete ragione – spiega – dobbiamo evitare la tentazione di antropomorfizzare e pensare che le IA avranno obiettivi di evoluzione come le creature. Tuttavia, come sottolineato da Steve Omohundro, un’intelligenza artificiale estremamente intelligente svilupperà probabilmente un impulso per sopravvivere e acquisire più risorse verso il raggiungimento di qualsiasi obiettivo. Perché sopravvivere e avere più risorse aumenterà le sue possibilità di raggiungere quell’altro obiettivo. Questo può causare problemi agli umani le cui risorse potrebbero esser portate via”.

Con minacce annesse…

Inclusa la disoccupazione tecnologica. “Se le macchine producono tutto ciò di cui abbiamo bisogno, il risultato dipenderà da come vengono distribuite le cose. Ognuno può godersi una vita di svago e lusso se la ricchezza prodotta dalla macchina è condivisa, o la maggior parte della gente può finire in miseria se i proprietari delle macchine riescono a fare pressione contro la redistribuzione della ricchezza. Finora, la tendenza sembra essere verso la seconda opzione, con la tecnologia che guida l’ineguaglianza in modo sempre crescente”.

E infine – come ricorda Mashable in un ottimo articolo – Hawking svela la sua canzone preferita: Have I Told You Lately, Rod Stewart.

Ciao Stephen