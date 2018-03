I vergognosi adesivi con Furio Honsell sindaco di Auschwitz affissi a Udine

Alcuni adesivi, raffiguranti l’ex sindaco di Udine, il matematico Furio Honsell, oggi candidato alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, sono comparsi in centro città. L’immagine è inquietante Honsell compare con la divisa da deportato e la scritta “Furio Honsell, sindaco di Auschwitz“.

Gli adesivi sono stati notati in via San’Agostino e in piazza Primo Maggio, nel centro storico della città di Udine. L’ex sindaco del capoluogo friulano, giunto al termine del suo secondo mandato, aveva presentato le dimissioni il 29 dicembre scorso. Il 18 gennaio 2018 gli è subentrato il già vicesindaco, Carlo Giacomello, che resterà in carica fino alle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale ad aprile.

(foto Fb Anpi/Brescia)