Comparsate TV, quanto rendono? Lorenzo Crespi, attore che ha denunciato la sua situazione di abbandono, ha svelato che partecipando alla trasmissione di Barbara D’Urso, Domenica Live, una persona normale possa ottenere uno stipendio. La conduttrice del programma di Canale 5 ha precisato le affermazioni di Crespi, indicando come la trasmissione fornisca un rimborso spese.

Comparsate TV, quanto guadagna chi va alle trasmissioni

Filippo Facci, in un articolo che critica la reazione negativa fornita dalla rete alle rivelazioni di Lorenzo Crespi, bollate come “grillismo”, ha spiegato quanto si guadagna con le comparsate TV. Le trasmissioni che pagano gli ospiti sono i programmi di intrattenimento, mentre i talk show di informazione abitualmente non prevedono rimborsi. Politici, ma anche giornalisti, si accontentano della visibilità fornita.

Filippo Facci ricorda come Paolo Crepet, psicologo particolarmente noto per le sue presente televisive, si fosse lamentato come il suo compenso fosse sceso a 750 euro, rimarcando come una quarta di reggiseno valesse molto di più rispetto a una laurea ad Harvard.

Il giornalista di Libero spiega come secondo diversi settimanali di gossip Belen Rodriguez guadagnerebbe tra i 10 e i 20 mila euro a puntata, tanti in assoluto, ma si tratta di una delle showgirl più famose e seguite, e il personaggio famoso più retribuito nell’elenco che propone. Anche Gabriel Garko guadagnerebbe cifre comparabili a quelle di Belen, anche se il seguito dei due ora è molto diverso.

Su Libero Facci elenca i compensi di Anna Falchi, che prenderebbe 3500 euro, la metà di Valeria Marini, che quando va in TV guadagnerebbe 7 mila euro, a puntata. Asia Nuciatelli e Cristiano Malgioglio guadagnerebbero 1000 euro a puntata, Francesca Cipriani, Karina Cascella e Francesca De Andrè riceverebbero un compenso di 500 euro. Non legati strettamente al mondo della TV ma molto richiesti dalle trasmissioni sono Vittorio Sgarbi e Platinette, che riceverebbero 3 mila euro per comparsata TV. Facci indica anche le cifre che si ottengono a una trasmissione, Mattino Cinque condotta da Federica Panicuccii: tra 350 e i 2000 euro al mese.

Foto copertina: ANSA/ DANIEL DAL ZENNARO