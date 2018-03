Brozovic dice la sua per la prima volta: «Mai stato con Wanda Nara»

Con ogni probabilità, Marcelo Brozovic ha messo la parola fine alle voci che, in questi giorni, erano circolate circa un presunto legame con Wanda Nara, la moglie del capitano dell’Inter Mauro Icardi. Con una nota affidata ai suoi legali, il calciatore nerazzurro ha smentito tutto e ha dato mandato al suo avvocato di indagare su come la notizia si sia diffusa.

BROZOVIC-WANDA NARA, LA SMENTITA DEL CALCIATORE

Il calciatore – secondo quanto riportato dal suo legale Danilo Buongiorno – «contesta e smentisce in modo assoluto le notizie false diffuse nei giorni scorsi online e su alcune testate giornalistiche italiane attinenti Wanda Nara, moglie del compagno di squadra Mauro Icardi. Non c’è stato mai alcun rapporto, o altro, tra Brozovic e la signora Nara. Brozovic vuole fare chiarezza sui responsabili che hanno messo in dubbio la propria correttezza morale e professionale».

BROZOVIC-WANDA NARA, LE QUERELE DELLA MOGLIE DI ICARDI

Probabile, dunque, che arrivino altre querele dopo quelle annunciate, via Instagram, dalla stessa compagna e procuratrice di Mauro Icardi. Nei giorni scorsi, infatti, era circolato su WhatsApp un audio hot che sarebbe stato attribuito proprio a Wanda Nara e che avrebbe in qualche modo messo in dubbio la sua fedeltà al capitano dell’Inter. La donna aveva smentito tutto con una nota sui propri canali social.

Ora, anche il terzo protagonista di questa vicenda – Marcelo Brozovic, appunto – ha negato qualsiasi coinvolgimento. Il caso, quindi, è chiuso.

(FOTO: ANSA / MATTEO BAZZI)