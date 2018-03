Al via le paralimpiadi invernali di Pyeongchang, chi sono gli italiani in gara

Prende il via oggi venerdì 9 marzo la XII edizione dei Giochi paralimpici invernali di PyeongChang, una delle 82 contee della Corea del Sud. La manifestazione si concluderà il 18 marzo.

Saranno 26 gli atleti italiani al via, con l’hockeista Florian Planker (alla sua sesta partecipazione) a svolgere l’importante compito di portabandiera.

(foto dai profili Facebook degli atleti azzurri)

Qui l’elenco completo della spedizione azzurra:

Hockey: Gabriele Araudo, Alessandro Andreoni, Eusebiu Antochi, Bruno Balossetti, Gianluca Cavaliere, Valerio Corvino, Cristoph Depaoli, Sandro Kalegaris, Stephan Kafmann, Nils Larch, Gregory Leperdi, Andrea Macrì, Florian Planker, Roberto Radice, Gianluigi Rosa, Santino Stillitano, Werner Winkler

Snowboard: Roberto Cavicchi, Jacopo Luchini, Manuel Pozzerle, Paolo Priolo

Sci alpino: Davide Bendotti, Renè De Silvestro, Giacomo Bertagnolli/Fabrizio Casal

Sci nordico: Cristian Toninelli

L’obiettivo è fare meglio di Sochi 2014, come si augura anche il presidente del Cip Luca Pancalli:

Per la nazionale italiana la parola d’ordine di questa edizione dei Giochi Paralimpici invernali è ‘riscatto’. Il nostro obiettivo è, infatti, l’inversione di rotta rispetto ai Giochi del 2014 dove non riuscimmo a conquistare nemmeno una medaglia. Si tratta di una squadra con molti giovani e molti talenti, composta da ragazzi che hanno lavorato duramente e che ce la metteranno tutta per onorare il nostro Paese. Grazie al lavoro fatto dalla Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici e dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ci presenteremo con un gruppo unito e desideroso di fare il meglio