Hamza come Astori: morte improvvisa per il baby calciatore, tradito da un’aritmia

Una morte improvvisa come accaduto nella notte tra sabato e domenica a Davide Astori. Non ha retto il cuore di Hamza Briniss, un calciatore di 16 anni della squadra Allievi del Saonara Villatora, formazione della provincia di Padova. Il ragazzino, di Vigonovo, in provincia di Venezia, ha perso la vita in seguito a un attacco cardiaco, un caso simile a quello del capitano della Fiorentina, che è stato trovato senza vita nella sua camera di albergo ad Udine.A raccontarlo è il quotidiano Il Gazzettino in un articolo a firma di Vittorino Compagno.

Hamza Briniss come Davide Astori, morte improvvisa per un’aritmia

Hamza aveva sostenuto e superato una prova medica. Il padre, Mohammed Briniss, fin dal primo momento aveva evidenziato che il figlio non soffriva d’asma, anche se qualche volta, negli ultimi tempi, aveva manifestato difficoltà di respirazione, che potrebbero essere conseguenza di problemi cardiaci non emersi in precedenza. Fa sapere Il Gazzettino: