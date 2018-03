Giuliana Arcarese, alias MakeUp Delight, ha la doppia cittadinanza (americana e italiana). Ha un canale youtube e un sito che è tra i più seguiti nel mondo del makeup in rete. Adesso, trucchi e bellezza a parte, dopo un anno di presidenza di Donald Trump traccia un bilancio.

“Sono combattuta parlando di Trump. Non la considero una buona persona – commenta – non lo considero un buon esempio. Però c’è qualcosa che va detto. La disoccupazione è ora ai minimi storici, credo che siamo al 4 per cento. Il Pil è aumentato del 3 per cento negli ultimi due quadrimestri, quindi sotto quel punto di vista non c’è nulla da dire. Ma perché io sonno combattuta? Cosa è più importante: avere un Presidente in cui la brava gente si rispecchia, con dei valori? O avere un Presidente che dice cose volgari ma che attua le cose promesse?“.

guarda il video: