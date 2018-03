Oggi Matteo Salvini, leader della Lega Nord, è andato al mercato di Milano per salutare diverse persone e distribuire volantini (rigorosamente autografati) con la sua faccia e una semplice scritta: grazie. Salvini, tra le varie bancarelle e i saluti, ha poi salutato i suoi followers, collegati in diretta Facebook, con un consiglio: «Ragazzi, va bene la mimosa, ma non al semaforo dal clandestino. Non fate gli spilorci. E poi il regalo vale anche domani, dopodomani, non vale solo l’8 marzo. Perché poi uno si lava la coscienza».