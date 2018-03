Giorgio Chiellini ha ricordato in modo commosso e commovente Davide Astori durante un’intervista a un TV inglese dopo la vittoria della Juventus sul Tottenham.

I’m sure someone already posted by now. But here’s Chiellini on Astori.. “Our last ciao” 💔💜 pic.twitter.com/B6CpLmK36q — michael (@m1897) 7 marzo 2018

Il giocatore bianconero, compagno di squadra in Nazionale e amico di Davide Astori, è scoppiato in lacrime parlando del capitano della Fiorentina morto nella notte tra sabato e domenica scorsi per una aritmia cardiaca. Giorgio Chiellini ha detto, con una nostra traduzione un po’ libera, queste parole, in un video diventato molto condiviso su Twitter.

«Dedichiamo a Davide Astori non solo questa partita ma ogni pensiero in questi giorni. Ho pianto molte volte. Ho sempre creduto in lui perché era un giocatore fantastico. È molto difficile perché dobbiamo pensare alla partita, agli avversari. Non è facile ma Davide Astori è sempre nel nostro cuore. Domani andremo con tutti i nostri compagni di squadra a dargli insieme il nostro ultimo Ciao. È difficile ma dobbiamo continuare le nostre vite. Penso che per noi della Nazionale sia importante portare nel nostro cuore il suo sorriso positivo, era molto importante nel gruppo, più di quello che sembrava da fuori, e lo dovremo sempre tenere con noi», ha affermato Chiellini in lacrime.

Il giornalista inglese ha ringraziato il giocatore della Juventus, visibilmente molto emozionato, per le sue parole, espresse dopo la partita contro il Tottenham. Prima dell’inizio del ritorno di Champion’s League lo stadio di Wembley si era fermato per un minuto di raccoglimento in memoria di Davide Astori.