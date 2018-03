Salvini ha risposto a Mario Balotelli. Lo scontro via social media tra il leader della Lega Nord e il calciatore del Nizza è stato generato dall’attacco di Balotelli a Toni Iwobi. L’attaccante, in passato punta di Inter e Milan, ha pubblicato una Instangram Stories in cui esclamava vergogna rispetto all’elezione del senatore leghista di origini nigeriane.

Salvini attacca Mario Balotelli dopo la sua critica a Toni Iwobi

Toni Iwobi, da tempo responsabile dell’immigrazione per la Lega Nord, ha risposto che preferisce ignorarlo, mentre il suo segretario non si è sottratto alla polemica. Su Facebook e Twitter Matteo Salvini ha condiviso un articolo che riprendeva l’attacco di Balotelli, ironizzando sul fatto che non abbia mai apprezzato l’attaccante del Nizza.

«Balotelli, non mi piaceva in campo, mi piace ancor meno fuori dal campo», ha scritto il leader della Lega. Poco dopo, sempre in risposta polemica a Mario Balotelli, Matteo Salvini ha ripreso un articolo del Corriere sul voto alla Lega di Sandro Mazzola, uno dei giocatori più noti della storia del calcio italiano.

Lo scontro sui social con Balotelli arriva mentre il leader del Carroccio si trova presso le Cinque Terre, come ha fatto sapere sul suo profilo Instagram, per prendersi un po’ di riposo dopo le fatiche della campagna elettorale.