Fino a poco tempo fa Marine Le Pen era il modello da seguire per Matteo Salvini. Oggi Matteo Salvini potrebbe essere il nuovo faro per Marine Le Pen.

A testimoniare questo cambio di rotta è la pubblicazione da parte di Le Monde di un sondaggio che evidenzia il crollo della leader del Front National. In vista del congresso del partito a Lille previsto per il 10 e l’11 marzo i numeri sono impietosi: il 66% degli intervistati ha definito Le Pen “una leader impegnata” (-14% rispetto al 2017), il 49% in grado di prendere decisioni (-20%), il 40% la ritiene in grado di comprendere i problemi dei francesi (-9%) e solo il 26% pensa che possa portare idee nuove per risolvere i problemi della Francia.

Nella notte del 4 marzo Marine Le Pen si è congratulata con Salvini per il successo alle elezioni. Ora il leader della Lega deve sperare di non crollare come il suo alleato e ormai ex riferimento politico.

