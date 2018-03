karabuche: i tweet più belli sulle buche (d’asfalto) a Roma

Roma in questi giorni, causa pioggia e asfalto indecente, è piena di buche, spesso molto pericolose per pedoni e automobilisti.

Ma se le strade sono ridotte a dei colabrodi su Twitter è partita l’ironia, con l’hashtag #karabuche. In pratica si associano nomi di canzoni alle varie disastrose situazioni in città.

Sono ammirato. E piegato in due dal ridere. Chi ha inventato #karabuche è un genio. Ma ancora più geniali siete voi che scrivete. Scopro un popolo di autori, sceneggiatori e battutisti. Lo spirito di #Pasquino aleggia sornione. L' #ironia vince sempre. Ed è rivoluzionaria. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) 7 marzo 2018

Abbiamo raccolto i tweet più belli e geniali.