Sta facendo discutere un tweet di Vittorio Zucconi, direttore di Radio Capital ed editorialista di Repubblica, a proposito del risultato del Movimento 5 Stelle a Napoli. “Voti M5S nei collegi napoletani più a rischio Camorra: Barra 65,3%; Scampia 65,2%; Pianura 61,0%; Secondigliano 60,3%“, ha twittato il giornalista. Molti pensano che sibillinamente Zucconi si riferisca a un appoggio dei clan verso i 5 stelle.

Voti M5S nei collegi napoletani più a rischio Camorra: Barra 65,3%; Scampia 65,2%; Pianura 61,0%; Secondigliano 60,3%. — Vittorio Zucconi (@vittoriozucconi) 6 marzo 2018

Molti non l’hanno presa benissimo e hanno criticato il tweet in questione. “Autogol clamoroso dott. Zucconi. Le reali proporzioni della sconfitta del centrosinistra stanno proprio nel voler pescare nel torbido senza provare a farsi un esame di coscienza“, replica, ad esempio, uno dei tanti utenti.

Ma quando le banalizzazione sono fatte dai grillini che trattano tutti gli elettori degli altri da mafiosi o collusi sono onorevoli? https://t.co/nhW6wgNX1A — Vittorio Zucconi (@vittoriozucconi) 6 marzo 2018

Zucconi ha poi aggiunto su Radio Capital: “I Cinque Stelle hanno vinto in tutto il Sud, in tutta la Sicilia come successe a suo tempo a Berlusconi. Senza voler parlare di Mafia, per carità, però di volta in volta ci si affida ad un salvatore per risolvere i propri problemi economici“. Una posizione destinata a far discutere. Ancora.