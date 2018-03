Di Maio come Silvio: la folla lo acclama e lui sale sul predellino | VIDEO

Luigi Di Maio come Silvio Berlusconi: il leader acclamato dalla folla sale sul predellino. È accaduto ieri sera a Pomigliano d’Arco, al termine della festa organizzata per celebrare il trionfo del Movimento 5 Stelle alle Elezioni Politiche. Il candidato premier, dopo il suo comizio in Piazza Giovanni Leone, ha raggiunto con difficoltà l’auto, circondato da simpatizzanti che gli chiedevano selfie. «Presidente, presidente», è stato un coro ripetuto più volte nel corso della serata.

(Immagine da video di Giornalettismo)