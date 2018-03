Il celebre fotografo Oliviero Toscani non ha preso bene il successo del leader della Lega Matteo Salvini. Provocatore di natura, l’artista di origini venete ha commentato a suo modo le elezioni del 4 marzo durante la trasmissione radio La Zanzara:

Sono come a Fort Alamo qui a Fabrica in Veneto, ho tirato su le mura, c’è tutta l’artiglieria pronta per l’assalto dei leghisti e siamo barricati dentro, vedrai che strage faremo…resisteremo. Qui ci sono una marea di antileghisti. Sono fortissimi. Ci sono gli oppositori che oltre a essere molto forti sono anche più intelligenti. Sto preparando la grande Resistenza alla Lega, ovunque, in tutta Italia. Quello che non voglio dire ritardato, non lo voglio dire, quello che finisce con ‘…ini’. Non dico chi, lo dite voi. Comunque può essere utile. Uno che cag*, può essere utile per la vigna. Potrebbe aiutare l’Europa a mettersi a posto, a cambiare. Non tutte le m***e vengono per nuocere, ci sono pure le m***e utili.