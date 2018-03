I risultati definitivi delle Elezioni Politiche 2018, il trionfo di Lega e M5S: voti e seggi | LIVE

Il 4 marzo 2018 verrà ricordato come il giorno del grande exploit del Movimento 5 Stelle e della rinascita del centrodestra, trainato però non più da Forza Italia e da Silvio Berlusconi ma dalla Lega di Matteo Salvini. Ma verrà ricordato soprattutto come il giorno del tracollo della sinistra, con il Partito Democratico piombato sotto il 20% dei consensi. Qui i risultati definitivi delle Elezioni Politiche 2018 con i principali numeri su voti e seggi di Camera e Senato a partiti e coalizioni.

Risultati definitivi Elezioni Politiche 2018

ore 9.00. Senato, M5S al 32% e Pd al 19%. A scrutinio concluso per il Senato in 52.932 sezioni su totali 61.4011 nei collegi uninominali la coalizione di centrodestra guidata da Lega e Forza Italia è al 37,51%, i candidati del Movimento 5 Stelle invece al 31,77%, quelli del centrosinistra al 23,36% e quelli di Liberi e Uguali al 3,31%. Per quanto riguarda i partiti al Senato la Lega è al 18,20%, Forza Italia al 14,37%, Fratelli d’Italia al 4,28%, Noi con l’Italia all’1,19%, il Movimento 5 Stelle al 31,48%, il Pd al 19,40%, +Europa al 2,40%, Insieme allo 0,53%, Civica Popolare allo 0,50%, Svp allo 0,44%, Liberi e Uguali al 3,21%, Potere al Popolo all’1,04, Casapound allo 0,83%, Il Popolo della Famiglia allo 0,68%, Italia agli Italiani allo 0,48%.

ore 8.50. Seggi, centrodestra non raggiunge la maggioranza al Senato. Le proiezioni degli istituti demoscopici sulla composizione del Parlamento confermano quanto sia improbabile il raggiungimento di una maggioranza assoluta a Palazzo Madama. Secondo la seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia realizzata per la Rai (campione del 56%) al Senato, la coalizione di centrodestra guadagnerebbe tra i 128 e i 140 seggi mentre al Movimento 5 Stelle ne andrebbero tra 109 e 119 e alla coalizione di centrosinistra tra 47 e 55. A Liberi e uguali invece andrebbero tra i 7 e gli 11 seggi. Agli altri un numero compreso tra 0 e 2.

ore 8.40. Seggi, Camera e Senato (per ora) senza maggioranza. I risultati definitivi delle Elezioni Politiche ci consegnano un quadro politico chiaro, con il tracollo della sinistra e un’Italia divisa in due tra centrodestra e Movimento 5 Stelle, con la coalizione di Forza Italia e Lega estremamente forte al Nord e i pentastellati in netto vantaggio al Sud e nelle isole. Emerge però anche quanto sarà difficile formare una maggioranza di governo in Parlamento. Né il centrodestra né il M5S si avvicinano alla soglia di 316 deputati, soglia della maggioranza assoluta alla Camera.

Il dato definitivo dell’affluenza alle 23: ai seggi il 72,9% degli aventi diritto

ore 8.35. Affluenza, manca il dato di un comune. Per quanto riguarda il dato definitivo dell’affluenza alle Elezioni Politiche 2018 a quasi 9 ore e mezza dalla chiusura dei seggi mancano ancora al Viminale le cifre sui votanti di un Comune della provincia di Roma. La quota di votanti sugli aventi diritto relativa a 7.957 comuni su complessivi 7.958 è comunque del 72.91% contro il 75,24% delle Elezioni Politiche del 2013.

ore 8.30. Camera, centrodestra al 37% e M5S al 32%. A scrutinio concluso in 49.901 sezioni su complessive 61.4011 alla Camera nei collegi uninominali la coalizione di centrodestra è al 37,07%, i candidati del Movimento 5 Stelle al 31,86%, quelli del centrosinistra al 23,48% e quelli di Liberi e Uguali al 3,47%. Per quanto riguarda invece i singoli partiti la Lega è al 18,19%, Forza Italia al 13,84%, Fratelli d’Italia al 4,32%, Noi con l’Italia all’1,28%, il Movimento 5 Stelle al 31,61%, il Pd al 19,17%, +Europa al 2,66%, Insieme allo 0,57%, Civica Popolare allo 0,49%, Svp allo 0,44%, Liberi e Uguali al 3,35%, Potere al Popolo all’1,13, Casapound allo 0,92%, Il Popolo della Famiglia allo 0,66%, Italia agli Italiani allo 0,37%.

ore 8.30. Senato, Lega al 18% e Forza Italia al 14%. A scrutinio concluso in 51.633 sezioni su complessive 61.4011 al Senato nei collegi uninominali la coalizione di centrodestra è al 37,52%, i candidati del Movimento 5 Stelle al 31,65%, quelli del centrosinistra al 23,45% e quelli di Liberi e Uguali al 3,31%. Per quanto riguarda i partiti la Lega è al 18,26%, Forza Italia al 14,32%, Fratelli d’Italia al 4,28%, Noi con l’Italia all’1,19%, il Movimento 5 Stelle al 31,36%, il Pd al 19,47%, +Europa al 2,41%, Insieme allo 0,53%, Civica Popolare allo 0,49%, Svp allo 0,45%, Liberi e Uguali al 3,21%, Potere al Popolo all’1,04, Casapound allo 0,83%, Il Popolo della Famiglia allo 0,69%, Italia agli Italiani allo 0,49%.

(Foto: Instagram / Luigi Di Maio)