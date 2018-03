Elezioni 2018, David Puente: «Siamo passati dalla politica della tv a quella dei social»

David Puente, debunker commenta il risultato delle Elezioni politiche 2018. “Siamo passati dalla politica fatta attraverso le televisioni a quella fatta sui social. Salvini non è un Bossi è social, molto attivo on line“. Cambiano i mezzi, le percezioni, specialmente sulle fake news. “Qui c’è stato un lavoro un po’ più lungo. Poi ci troviamo molti cani sciolti, non politici, ma persone comuni che fanno disinformazione“.