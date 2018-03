Elezioni Politiche 2018: notizie e dati su affluenza, exit poll, spoglio | LIVEBLOG

Elezioni Politiche 2018, si vota in tutta Italia dalle 7 alle 23 per eleggere i componenti di Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Gli aventi diritto chiamati alle urne sono oltre 46 milioni, precisamente 46.604.925 per la Camera, dove si vota dai 18 anni in su, e 42.871.428 per il Senato, dove si vota dai 25 anni. In tutto il territorio nazionale sono state allestite 61.552 sezioni. Qui il liveblog dati in aggiornamento su affluenza, exit poll, spoglio e risultati con dati reali. E in più notizie e commenti dei protagonisti della politica. (Foto di copertina: Ansa / Giuseppe Lami)