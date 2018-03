Giorgia Meloni ha criticato Roberto Saviano rilanciando una bufala sul collegamento tra la morte di Pamela Mastropietro e la mafia nigeriana. L’autore di Gomorra aveva twittato, in modo polemico, contro Salvini e Meloni in merito ai delitti che sarebbero stati commessi da sette affiliati alla ‘ndrangheta in Slovacchia.

Giorgia Meloni critica Saviano con una bufala su mafia nigeriana e Pamela Mastropietro

«Se Matteo Salvini e Giorgia Meloni fossero politici slovacchi ora probabilmente starebbero chiedendo a gran voce di espellere tutti gli italiani dal Paese. Ma gli slovacchi sapranno riconoscere che le mafie italiane non sono l’Italia».

Il tweet di Roberto Saviano, uno dei giornalisti e commentatori più seguiti sui social media, è stato notato dalla presidente di Fratelli d’Italia, che è intervenuta in questo modo. «Disse l’esperto di mafia che non si è ancora accorto della mafia nigeriana, nonostante ragazze squartate e fatte a pezzi…».

Tra tutti i modi che Giorgia Meloni poteva scegliere per attaccare Roberto Saviano, la leader di FdI ha scelto decisamente il peggiore. Meloni ha affermato infatti una palese falsità, smentita dalla procura di Macerata. La presidente di Fratelli d’Italia alludeva infatti al legame tra la mafia nigeriana e l’omicidio macrabro di Pamela Mastropietro, che però è stato smentito dagli stessi magistrati.

Come evidenziato da David Puente, la procura di Macerata un paio di settimane fa aveva escluso che Pamela Mastropietro sia stata uccisa dalla mafia nigeriana, così come aveva ribadito la falsità di bufale giornalistiche quali organi scomparsi, o mangiati, in riti voodoo (che non sarebbero neppure tali in realtà, ma transeat ormai) o cannibalistici. Ecco il comunicato della procura di Macerata ospitato sul sito di debunking di David Puente.