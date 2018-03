Stefania Federici, ex assessore leghista del comune natale di Umberto Bossi, Cassano Magnano, è stata arrestata per aver sottratto oltre un milione di euro a diverce decine d malati di cui era amministratice. Candidata sindaco di Cassano Magnago nel 2012 per la Lega Nord, l’ex consigliere comunale varesotta era stata nominata amministratrice di sostegno di circa 60 persone gravamente malate dal tribunale di Busto Arsizio.

STEFANIA FEDERICI INSIEME A MATTEO SALVINI A CASSANO MAGNAGO | VIDEO

Stefania Federici, l’ex assessore leghista che ha rubato un milione di euro ai malati gravi

Invece di tutelarne il patrimonio, Stefania Federici è stata arrestata per aver sottratto una cifra di 1.121.324,47 euro, che sarebbe stata spesa secondo gli accertamenti della Guardia di finanza di Gallarate per saldare il mutuo con cui l’ex assessore leghista si era comprata la casa, all’acquisto di una automobile. Stefania Federici ha speso oltre 100 mila euro in gioco d’azzardo, slot-machine in prevalenza, di cui era giocatrice compulsiva.

LEGGI ANCHE > LA PROF DI TORINO CHE HA AUGURATO LA MORTE AGLI AGENTI NON PUÒ ESSERE LICENZIATA

A Stefania Federici, come racconta VareseNews, stati sequestrati beni e liquidità monetarie per un valore che sfiora i 600 mila euro, conti correnti e strumenti finanziari per 850 mila euro e 78 quadri, alcuni di valore e altri da valutare. Tra gli strumenti finanziari sequestrati c’era anche una polizza vita a nome di una delle sue ignare vittime, a lei intestata per un valore di 350 mila euro.

La Lega Nord provinciale ha precisato che Stefania Federici non sia più iscritta al movimento guidato da Matteo Salvini. Un video però la ritrae assieme al segretario del Carroccio, con cui parla durante un’iniziativa leghista per le comunali di Cassano Magnago.

Foto copertina: ANSA/DANIEL DAL ZENNARO