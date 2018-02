Tragedia familiare a Latina: un carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le figlie

Un gravissimo dramma familiare a Cisterna di Latina. Un appuntato dei carabinieri al termine di un turno di servizio a Velletri si è presentato a casa della moglie dalla quale si stava separando e le ha sparato. La donna, in gravissime condizioni, è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. I colpi che hanno raggiunto la donna sono stati esplosi dalla pistola di ordinanza del militare. A quanto pare il gesto estremo sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite. L’uomo successivamente si è barricato nell’abitazione di Collina dei Pini, una zona a ridosso della via Appia al confine tra Cisterna e Velletri, dove tiene in ostaggio le sue due figlie minorenni.

Cisterna di Latina, carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le figlie

Il militare, in servizio alla stazione carabinieri di Velletri, ha raggiunto questa mattina l’abitazione della moglie, dalla quale è in fase di separazione, e nel corso di un violento litigio le ha sparato diversi colpi d’arma da fuoco con la sua pistola d’ordinanza. Davanti all’abitazione a Collina dei Pini sono giunti i carabinieri di Latina per provare a far ragionare l’uomo.

La donna raggiunta da più colpi

La moglie del militare è stata raggiunta da più colpi di pistola. Secondo fonti sanitarie, la donna avrebbe tre ferite da colpi d’arma da fuoco: alla mandibola, alla scapola e all’addome. L’uomo è ancora barricato in casa con le figlie.

(Foto generica da archivio Ansa)