La proposta di armare gli insegnanti non convince nemmeno la figlia di Trump

La proposta di Donald Trump di armare gli insegnanti per evitare stragi come quella nel liceo della Florida lascia scettica anche la figlia del presidente americano, Ivanka Trump. «Non so» se armare gli insegnanti possa proteggere gli studenti, ha affermato Ivanka sottolineando che «un insegnante armato che tiene ai suoi studenti e che è capace e qualificato per aver un’arma non è una cattiva idea, ma è un’idea che che deve essere discussa. Non penso ci sia una sola soluzione per una maggiore sicurezza».

La proposta di Donald Trump di addestrare e dotare gli insegnanti di armi, Ivanka scettica

Qualche giorno fa Donald Trump aveva fatto un passo indietro sulla possibilità di dotare gli insegnanti di armi. Il presidente Usa aveva parlato dell’intenzione di destinare il provvedimento solo per chi è addestrato. Successivamente è tornato sul punto puntando il dito contro gli avversari. Trump ha insistito sull’opportunità di addestrare e armare i docenti affermando: «Quando dichiariamo le nostre scuole ‘gun-free zone’ mettiamo i nostri studenti in maggior pericolo. Insegnanti e assistenti ben addestrati ed esperti di armi dovrebbero essere in grado di portare armi nascoste. Dobbiamo fare quello che funziona».

Contro la proposta di Trump di armare gli insegnanti c’è stata una forte mobilitazione negli States. Alcuni docentihanno alzato la voce sui social network attraverso l’hashtag #ArmMeWith, movimento sulla scia del più noto #NeverAgain, creato dagli stessi studenti di Parkland, con cui i docenti chiedono di essere «armati» non di armi ma di matite, libri, quaderni o di aiuti per la salute dei ragazzi. L’idea è partita da Olivia Bertels e Brittany Wheaton, due insegnanti del Kansas, per rispondere e contrastare quella che definiscono una «assurdità». Il 24 marzo intanto la città di Washington ospiterà ospiterà la ‘March For Our Lives’, una marcia organizzata dai ragazzi di Parkland che sta raccogliendo adesioni sul web e non solo.

(Foto Zumparess da archivio Ansa. Credit: Future-Image via ZUMA Press)