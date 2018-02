Roma si è svegliata sotto la neve, disagi per chi viaggia in bus e treno | LE FOTO

Roma si è svegliata sotto la neve dopo la lunga nevicata cominciata nelle prime ore della notte. Ad Ostia, Fiumicino, Fregene, ma in ogni zona della Capitale i fiocchi di neve si sono fatti via via insistenti e hanno cominciato ad imbiancare le auto, i tetti delle abitazioni e i campi agricoli. La nevicata ‘romana’ è cominciata poco prima delle 2 e poco dopo le 3 la neve ha cominciato ad attecchire. Intorno alle 4, come era nelle ultime previsioni, la nevicata si è fatta via via intensa, tanto che al suolo sono si sono depositati almeno 3-4 centimetri di coltre bianca. Una fitta nevicata è caduta anche nei quartieri a sud di Roma. L’Eur, la zona della Laurentina e la città militare Cecchignola.

Protezione Civile, convocato il Comitato operativo

All’alba il capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha convocato il Comitato operativo nella sede del dipartimento stesso a Roma: la riunione servirà per fare il punto della situazione maltempo, anche alla luce della nevicata che sta interessando la Capitale, e analizzare gli scenari meteo previsti per le prossime ore.

Neve a Roma, foto

Ecco le immagini della neve a Roma da archivio Ansa.

Neve a Roma, disagi per gli utenti del trasporto pubblico: le info di Atac e Cotral

Ovviamente a Roma sono rilevanti i disagi i residenti. Dagli account social dell’Atac, l’azienda concessionaria del trasporto pubblico della Capitale e di alcuni comuni della città metropolitana e della provincia di Viterbo, vengono continuamente diffuse informazioni sul servizio ferroviario e su gomma. Alle 6.39 su Twitter ad esempio: «Servizio bus Atac in graduale attivazione – possibili ritardi e limitazioni di percorso».

Continue informazioni anche da Cotral, società che esercita il servizio di trasporto pubblico suburbano ed interurbano nel Lazio.

(Foto da archivio Ansa)