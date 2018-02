Salvatore Caiata: «Se eletto sosterrò MoVimento 5 Stelle»

«Qualora dovessi essere eletto sosterrò il programma e il Movimento 5 stelle». Lo ha detto Salvatore Caiata, avvicinato stamani dai giornalisti allo stadio Viviani dove si sta allenando il Potenza calcio (serie D) squadra di cui è presidente. «Io – ha aggiunto – continuo a correre, rimango coerente al Movimento cinque stelle, ho sposato il progetto del M5S e per cui continuo la mia competizione elettorale». Ieri, in seguito alla notizia che Caiata è indagato a Siena per riciclaggio, Luigi Di Maio, candidato premier grillino, ne ha annunciato l’espulsione.

Caiata si definisce assolutamente sereno per la «totale infondatezza delle cose che sono state dette» sull’inchiesta di Siena in cui è indagato per riciclaggio. «Sono tranquillo che in pochissimo e brevissimo tempo si farà luce su questa cosa e in quel momento chiederò la riammissione al Movimento». Caiata è candidato con i pentastellati nel collegio uninominale della Camera Potenza-Lauria.

(Luigi Di Maio e Salvatore Caiata, durante la presentazione dei candidati del M5s nei collegi uninominali, Roma, 29 gennaio 2018. Foto Ansa)