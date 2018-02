No, la foto di Giorgia con la chitarra non è vera. Purtroppo

Molti l’hanno condivisa ridendoci sopra. Qualcuno ci ha creduto. La foto di Giorgia Meloni, in piedi su una sedia che suona la chitarra, è un magnifico fotomontaggio.

La leader di Fratelli d’Italia ha seguito, realmente, un evento in campagna elettorale a Terracina ma non ha suonato nulla davanti allo storico “Bar del Molo – da Bonifacio”, mentre incontrava i candidati alla Camera dei Deputati Maurizia Barboni e al Consiglio Regionale del Lazio Luca Caringi e Michela Magrelli. Come dimostrano le foto però è salita sopra la sedia per parlare davanti alle videocamere.

Non avrei mai pensato di dirlo, ma grazie Giorgia Meloni per aver preso in mano quella chitarra ed essere salita su quella serie: i meme del web su di te sono la cosa migliore di oggi. — Martola_ (@Martola__) 22 febbraio 2018