Boldrini attacca Salvini sul suo profilo e lancia l’hashtag #rudimenti

Utilizzando una metafora calcistica, potremmo definirlo un gol fuori casa. Laura Boldrini, chiamata in causa (senza tag, si badi!) sul profilo Twitter di Matteo Salvini, non si tira indietro e risponde in prima persona alla provocazione lanciata dal leader della Lega.

RUDIMENTI, LA BOLDRINI RISPONDE COSÌ A MATTEO SALVINI

Vi aspetto sabato alle 15 in Piazza Duomo a Milano.

La Boldrini non ci sarà.. pic.twitter.com/1QYAm1fG8m — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22 febbraio 2018

Salvini ha lanciato un evento per sabato 24 febbraio in piazza Duomo a Milano, in contrapposizione alla manifestazione antifascista che, in contemporanea, si svolgerà a Roma. Il leader della Lega ha scritto sul suo social network: «Vi aspetto sabato alle 15 in Piazza Duomo a Milano. La Boldrini non ci sarà…». Appare totalmente gratuito, a prima vista, il riferimento alla presidente della Camera, che comunque ha raccolto l’assist e ha risposto a tono.

Tranquillo, ho un altro impegno. Paura eh? #rudimenti — laura boldrini (@lauraboldrini) 22 febbraio 2018

RUDIMENTI, L’APPROVAZIONE SOCIAL ALLA RISPOSTA DELLA BOLDRINI

La Boldrini ha detto di avere un altro impegno e poi ha scherzato rilanciando con un «Paura, eh?» e utilizzando l’hashtag #rudimenti. Il riferimento è al recente confronto tv tra l’esponente di Liberi e Uguali e il leader della Lega, in cui la Boldrini lo aveva apostrofato sostenendo che gli mancassero, appunto, i rudimenti per portare avanti una conversazione sensata.

La risposta di Laura Boldrini è piaciuta moltissimo sul social network. In molti hanno postato gif e commenti di supporto all’uscita della presidente della Camera e al suo staff della comunicazione. Che dire? Chapeau. Gioco, partita, incontro.

(FOTO: ANSA/ALESSANDRO DI MEO)