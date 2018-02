PyeongChang 2018, è l’olimpiade di Arianna Fontana: bronzo e decima medaglia azzurra

Tre, otto, dieci. Sono questi i numeri sulla ruota di Arianna Fontana: tre come le medaglie conquistate dall’atleta a PyeongChang 2018, otto come quelle olimpiche complessive, dieci come quelle della squadra italiana che raggiunge la doppia cifra auspicata dal presidente del CONI Giovanni Malagò. La Fontana ottiene il bronzo nella gara individuale dei 1000 metri nello short-track.

ARIANNA FONTANA TERZA NEI 1000 METRI

Una gara rapidissima che non ha impedito colpi di scena. Primo fra tutti quello della vittoria dell’oro da parte dell’olandese Suzanne Schulting, una medaglia inaspettata per l’atleta europea che ha avuto la meglio allo sprint sulla canadese Kim Boutin. Arianna Fontana, invece, raggiunge la terza posizione dopo aver combattuto con le due atlete coreane di casa, Choi e Shim.

ARIANNA FONTANA E QUEL BRONZO CHE MANCAVA

Le due pattinatrici della Corea del Sud arrivano al contatto tra loro, di fatto autoescludendosi dalla gara. Fontana, quindi, ne approfitta e piazza l’acuto finale in una edizione per lei trionfale. Dopo la medaglia d’oro nei 500 metri e l’argento nella staffetta femminile, ecco completare il suo personalissimo medagliere con un bronzo che le mancava. L’Olimpiade di PyeongChang 2018 per i nostri azzurri si conferma all’insegna dei successi delle donne. Un’ottima notizia.