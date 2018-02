Facebook e le copertine dei libri censurate

Fa sorridere ma è vagamente inquietante la censura che un utente segnala alla casa editrice Adelphi su una copertina, non pubblicabile su Facebook. Si tratta de libro “Lettera al mio giudice” di George Simon, edito dalla Adelphi editore. Moreno aveva scritto una recensione on line ma pubblicando il post gli hanno sospeso l’account. Sarà per via del “nudo” in copertina?

Mi hanno sospeso l’account Facebook per aver recensito questo libro pubblicandone la copertina. @adelphiedizioni pic.twitter.com/VtGyy5Otjx — Moreno Burattini (@Morenozagor) 18 febbraio 2018

La casa editrice ha ritwittato la segnalazione spiegando: «A noi Facebook non fa pubblicare la scheda del “Bafometto” nella vetrina, perché a quanto pare non sarebbe un libro ma un non meglio precisato “articolo di potenziamento sessuale”».

Per chi non lo sapesse la copertina è questa:

Sotto i followers hanno commentato spiegando altre favolose censure sul social network:

A me aveva bloccato le foto di Helmut Newton a una mostra veneziana pic.twitter.com/DbMpi0SdJM — Aurora Fantin (@AuroraFantin) 19 febbraio 2018