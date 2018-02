«Traini docet», la vergognosa scritta che inneggia all’autore del raid razzista di Macerata

«Traini docet» per inneggiare al neofascista autore del radi razzista di Macerata. È la vergognosa scritta scoperta in provincia di Siena, sul muro esterno del cimitero di Buonconvento, realizzata presumibilmente nella notte tra domenica e lunedì, con spray di colore nero, ben visibile dalla strada Cassia.

Buonconvento, scritta che inneggia all’autore del raid di Macerata: «Traini docet»

Luca Traini è il 28enne che il 3 febbraio a Macerata ha sparato colpi di pistola in strada contro alcuni migranti, ferendone sei. Sulla scritta ora indagano i carabinieri. A notarla è stata proprio una pattuglia di militari durante un servizio di monitoraggio del territorio. Nella zona non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza. Un’immagine della scritta ‘Traini docet’ è circolata anche sui social network, su Facebook, in post pubblici.

(Un’immagine della scritta ‘Traini docet’ in un post pubblico su Facebook)