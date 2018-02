Elezioni Politiche, online spuntano i sondaggi ‘clandestini’

A 15 giorni dalle elezioni politiche, si sa, scatta il divieto di pubblicazione di sondaggi sulle intenzioni di voto. In teoria dalla mezzanotte di venerdì 16 febbraio, per tv, giornali e siti, come previsto dalla legge del 2000 sulla par condicio, non è più possibile pubblicare rilevazioni sul consenso di partiti e candidati. In pratica però avviene qualcosa di diverso. Come già accaduto in passato, anche stavolta sono spuntati online i sondaggi ‘clandestini’, le rilevazioni mascherate da competizione di tutt’altro genere, solitamente sportivo.

Elezioni Politiche, sondaggi nonostante il divieto: le corse clandestini di cavalli

Sul sito Right Nation, curato dai giornalisti Andrea Mancia e Simone Bressan, da qualche giorno si parla di singolari ‘corse clandestine’ di cavalli con i nomi delle scuderie che ricordano quelli delle liste in campo alle Politiche, i nomi dei puledri che ricordano quelli di leader e candidati premier, e con i tempi di gara che assomigliano tanto alle percentuali che i principali istituti demoscopici nelle ultime settimane hanno attribuito alle stesse formazioni. Il nome «Berlesque», ad esempio, ricorda quello di Silvio Berlusconi. Mentre «Mathieu de la Sauvegarder» fa venire in mente quello di Matteo Salvini. Tra i concorrenti a loro vicini vengono indicati «Frères Tricòlor» e «Nous avec l’Italie» e non è un caso se il tricolore è un simbolo di Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia è la quarta gamba del centrodestra.

Non mancano ovviamente riferimenti al centrosinistra e al M5S. «Fan Idòle» è un riferimento piuttosto chiaro al Pd, guidato dal «Fan Faròn» Matteo Renzi, che nonostante l’aiuto dei tre puledri alleati (tra i quali «Fan Populaire») vanta più o meno gli stessi tempi di «Igor Brick», il Movimento guidato da Luigi Di Maio. Anzi, no. Da «Louis le Subjonctif». Una particolare attenzione nei post riguardandi le corse clandestine di cavalli viene dedicata anche ai concorrenti minori. «Liberté Égalité» ricorda la dicitura Liberi e Uguali e «Pouvoir au Peuple» invece fa venire in mente la lista della sinistra radicale Potere al Popolo. «Maison Ezra» infine potrebbe essere tradotto come Casa Ezra, Casa Ezra Pound, Casapound. Mancia e Bressan non suono nuovi alla pubblicazione dei risultati delle corse di cavalli alla vigilia del voto. Nel 2013 lo avevano fatto sul sito Nota Politica. Esperimento ripetuto in occasione di Amministrative e Regionali. Per la cronaca oggi al puledro «Berlesque», nella prima gara raccontata da Right Nation viene attribuito un tempo di percorrenza di 36 secondi. Si dice che il 4 marzo conquisterà più sacchi di biada di tutti.

(Foto da archivio Ansa. Credit: LUCA ZENNARO / ANSA)