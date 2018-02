Bologna, esplosione in una cantina: un morto. “Non è fuga di gas”

Una persona è morta in una esplosione avvenuta poco dopo le 13 nelle cantine di una palazzina in via Pietro Canonici, zona San Ruffillo, alla periferia di Bologna. Le cause dell’esplosione sono al momento da accertare, ma sarebbe esclusa la fuga di gas. Lo scoppio ha provocato un boato che è stato sentito a distanza. Sul posto ci sono 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Sono intervenuti per un sopralluogo anche il Pm di turno Bruno Fedeli e il procuratore aggiunto Valter Giovannini.