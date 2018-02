Federica Panicucci ha insultato in modo pesante il suo collega di Mattino 5 Francesco Vecchi durante un fuorionda della trasmissione mandato in onda ieri sera da Striscia la Notizia. La conduttrice si è arrabbiata in modo pesante, come dice ella stessa anche se in modo decisamente più volgare, per un frammento del programma dedicata alla contestazione subita da Giorgia Meloni a Livorno. Francesco Vecchi si è prolungato più del previsto, e Federica Panicucci ha iniziato a offenderlo visto che per colpa del suo comportamento ha perso minuti di trasmissione.

«Ma so scemi? Non rispondono nemmeno dalla regia! Che merd*! A me non frega un caz** deve chiudere. Ma gli avete detto di chiudere? Ma perché non chiude? Io non lo accetto, non rientro per dare la pubblicità! A me non me ne frega un caz** oggi ve lo dico. Ma che cretino. Testa di ca**o, figlio di buona donna. Sì, sì, da settembre quando sarai a casa tua ti dispiacerà un po’ di più. Che straccioneria».

Nella trascrizione del video del fuorionda trasmesso da Striscia la Notizia curato da Bitchy F si sente Federica Panicucci minacciare il licenziamento di Francesco Vecchi, colpevole di aver sforato per l’ennesima volta, non rispettando il programma di Mattino 5.