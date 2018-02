Fra le pagine del settimanale Spy appare un’intervista-confessione della madre di Francesca Cipriani. Secondo le parole della mamma, Francesca è stata molestata dal suo datore di lavoro quando aveva da poco compiuto 19 anni.

Ecco parte della confessione riportata da Bitchyf:

“Subito dopo le superiori, quando aveva 19 anni, Francesca cominciò a lavorare come commessa in un negozio. Il suo datore di lavoro, che aveva 30 anni e due figli, per lei era come un padre. Una sera, però, si ritrovò da sola con quest’uomo all’interno del negozio. Verso l’orario di chiusura lui la chiuse dentro e cominciò a metterle le mani addosso e la molestò”

Una molestia che ha molto toccato la Cipriani, così come i bulli che alle scuole medie l’avevano presa di mira:

“Una volta i suoi amichetti le inviarono un messaggino a nome del ragazzo che le piaceva tanto per darle un appuntamento: lei era al settimo cielo e si presentò a questo incontro per conoscerlo meglio, invece una volta arrivata lì trovò il solito gruppo di bulli che la insultarono e la umiliarono. Non riuscì a smettere di piangere per ore. Anche i suoi attacchi di panico sono sicuramente dovuti alle insicurezze che quegli episodi le hanno creato”.