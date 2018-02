«Se mi lasci ti cancello il bonifico»

Giulia Sarti, per il mancato versamento dei bonifici che scuote il MoVimento 5 stelle, ha denunciato l’ex fidanzato. Sarebbe stato lui, suo ex collaboratore, ad aver truccato la contabilità sui rimborsi al fondo per le piccole e medie imprese per un totale di 20mila euro.

Nella denuncia, ora nelle mani di Ansa, Sarti racconta di essere stata fidanzata con Bogdan “per circa 4 anni” e nonostante il rapporto fosse finito da circa un anno, i due avevo comunque un rapporto minimo. “La nostra convivenza – spiega è – continuata fino ad ora anche se non ci vediamo dallo scorso dicembre“. Sarti spiega che Bogdan, consulente informatico si “occupava, con il mio consenso della gestione della contabilità”, incluse le restituzioni al fondo del microcredito. “Martedì sera ho fatto un controllo puntuale e mi sono resa conto che non erano stati eseguiti alcuni bonifici al Mef“, si legge nella denuncia in cui Sarti sottolinea di aver provveduto il 14 febbraio a sanare la sua posizione versando “le somme dovute, pari a 23mila euro“.

Come quando accadde per la gaffe sulle pensioni (in cui diede la colpa a un hacker) sui social però piovono battute e meme sulla vicenda.

Abbiamo raccolto i più belli: