Beatrice Naso è morta a otto anni. Lo hanno annunciato i suoi parenti più stretti, il papà Alessandro Naso e la zia Sara Sorrentino, ieri sera, quando il corpo della piccola ha smesso di battere. La storia di Beatrice Naso aveva commosso centinaia di migliaia di persone.

Nata senza particolari problemi sette anni fa, la piccola Beatrice si era rotta il polso dopo pochi mesi di vita, e quando era stata ricoverata i medici le avevano scoperto misteriosi calcificazioni ossee che hanno iniziato a bloccarle le articolazioni, fino a renderla completamente immobile. La piccola Beatrice Naso era affetta da una malattia misteriosa rimasta incurabile e inspiegabile fino al decesso avvenuto ieri, a pochi mesi di distanza dalla scomparsa della madre Stefania Sorrentino, morta per un tumore a soli 35 anni.

