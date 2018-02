M5S, ora il caso scontrini: per la deputata di Civitavecchia 108mila euro di affitto

Se da una parte i vertici del Movimento 5 Stelle con verifiche ed espulsioni provano a mettere una pezza allo scandalo dei rimborsi non restituiti da una decina di parlamentari, per una somma complessiva di centinaia di migliaia di euro intascati, dall’altra esplode il caso degli scontrini. La nuova grana per il partito guidato da Luigi Di Maio riguarda le spese d’oro in ristoranti, affitti, trasporti, che secondo le regole interne dovrebbero in parte essere convogliate, proprio come l’indennità, nel fondo per le piccole e medie imprese.

Le strane spese dei parlamentari M5S: per Grande oltre 100mila euro di affitto

Come spiega oggi Francesco Lo Dico sul Mattino di Napoli, nessuno è in grado di dire quanti scontrini e quante fatture siano sospette, ma sicuramente la quota di restituzione della diaria stabilita da Beppe Grillo non sempre è stata rispettata. E spuntano spese d’oro. Marta Grande, ad esempio, deputata di Civitavecchia, poco lontano da Roma, tra aprile 2013 e gennaio 2017 ha speso 108mila euro di affitto per la casa nella Capitale. Nello stesso periodo qualche altro parlamentare ha speso oltre 40mila euro per i pasti:

Tra i più affamati Mattia Fantinati (€ 46,391.65), Silvia Chimenti(€41,649.26) e Danilo Toninelli (€ 40,659.80). Praticamente a digiuno Massimiliano Bernini con zero euro, ma tra i più gandhiani ci sono anche il deputato torrese Luigi Gallo (poco più di 6mila euro di pasti in 4 anni) e Roberta Lombardi. “Maquantospendi.it” mette a verbale che i parlamentari grillini hanno speso in canoni mensili 5,5 milioni di euro in tre anni. Ma la somma è a geometria variabile. Ad esempio, la deputata uscente Marta Grande certifica da aprile 2013 a gennaio 2017 spese d’affitto per 108mila euro.

Un esempio positivo è senza dubbio quello di Massimiliano Bernini, che ha preferito tornare a casa a Viterbo tutte le sere, e quindi per l’alloggio romano è costato zero. Quello della Grande non è comunque l’unico caso di spese elevate per una casa a Roma. Riporta ancora Il Mattino:

Tra le sistemazioni più esose, figurano quelle di Nicola Bianchi (€ 73,601.14), Barbara Lezzi (quasi 67mila euro)e Nicola Morra (61mila), mentre Luigi Di Maio si è limitato a spendere 16mila euro. Il leader Cinque Stelle guida però la classifica delle missioni non ufficiali: 42mila euro in tre anni. E quella della cancelleria: 7mila e 500 euro in penne e matite.

I grillini hanno speso complessivamente 3,2 milioni di euro in cibo. Per le consulenze invece 2,5 milioni. Da segnalare i 136mila euro del senatore Lello Campolillo, che fino ad ottobre scorso ha speso anche 90mila euro in hotel e 70mila in trasporti, di cui 30mila in taxi. Il più noto parlamentare Danilo Toninelli fino allo scorso anno si è fatto anche restituire 5.480 euro in assistenza sanitaria. Tra le consulenze spiccano invece i 56mila euro di Alessandro Di Battista. Tra le spese per i trasporti gli oltre 39mila euro di Federico D’Incà.

Le strane spese dei parlamentari M5S: per Cioffi 22mila euro per bollette e manutenzione

Altre cifre vengono riportate da Repubblica, in un articolo di Matteo Pucciarelli. Il senatore campano Andrea Cioffi, ha rendicontato per la sua casa 22mila euro per utenze e manutenzione. Il medico Luigi Gaetti, intanto, che non si è ricandidato, avrebbe speso 61mila euro per pagarsi la pensione privata di medico. «Io sono uno dei pochi che da parlamentare guadagna meno rispetto ala mia precedente attività. per questo ho deciso di versarmi i contributi per la previdenza», ha spiegato. Marta Grande, invece, contattata da Repubblica, non ha fornito risposte al caso degli oltre 100mila euro di affitto. «Non accetto provocazioni», si è limitata a dire.

(Foto: ANSA / ANGELO CARCONI)