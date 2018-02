Rimborsopoli: ecco i nomi dei 5 stelle coinvolti pubblicati da Le Iene

Ecco i primi dieci nomi dei parlamentari M5S che sarebbero coinvolti nel caso Rimborsopoli sui mancati bonifici 5 stelle al fondo Pmi. Li svelano Le Iene.

Secondo la fonte del programma ad avere probabilmente falsificato le restituzioni di parte degli stipendi al Fondo per il microcredito, sarebbero stati questi parlamentari:

– Silvia Benedetti;

– Massimiliano Bernini;

– Maurizio Buccarella;

– Elisa Bulgarelli;

– Andrea Cecconi;

– Emanuele Cozzolino;

– Ivan Della Valle;

– Barbara Lezzi;

– Carlo Martelli;

– Giulia Sarti.

“Come nel caso di Cecconi, Martelli, Buccarella e Lezzi, che ancora non ci hanno contattato – spiegano Le Iene – invitiamo anche gli altri parlamentari nominati qui sopra a mettersi in contatto con noi per chiarire le loro posizioni”.

RIMBORSOPOLI: LE REAZIONI DEI “NOMINATI”

“Ovviamente per quanto riguarda la mia posizione, sarà tutto chiarito. Ringrazio comunque le Iene per avermi dato la visibilità che non ho mai avuto in questi anni per il lavoro svolto”, ha spiegato la senatrice M5S, Elisa Bulgarelli, sulla sua pagina Facebook, dopo i dieci nomi, relativi al caso rimborsopoli del Movimento, pubblicati in anteprima dal sito.

“Sono pronto a fare un passo indietro, se mi verrà chiesto, nell’interesse del Movimento 5 Stelle, i cui obiettivi continuo a condividere e per cui sempre mi batterò”, lo scrive Emanuele Cozzolino in un lungo post su Facebook in cui spiega come sia finito nella vicenda rimborsopoli. Parla di “errore in buonafede” e spiega: “Viste le polemiche di questi giorni e l’uscita del mio nome sulla questione dei versamenti mi è d’obbligo rendere pubblico quanto ho versato fino ad oggi sul fondo del Microcredito. Rivisti i conti in cinque anni sono ben 179.543,26euro”. “Confermo anche che nel 2014, a fronte di problemi personali, ho mancato di versare circa 13.000euro, tra le altre cose una parte di questi sono anche rimasti fermi sul conto stesso che utilizzo per fare le movimentazioni. Avevo intenzione di colmare questi versamenti successivamente ed entro il termine del mio mandato. Ho utilizzato una parte dei soldi che erano in mia piena disponibilità in un momento di difficoltà personale, forse con leggerezza ma con vera intenzione di restituirli”, spiega Cozzolino. “Questa cifra è stata ripianata in questi giorni e ad oggi confermo di aver restituito volontariamente e in toto la cifra sopra indicata: 179.543,26euro, alla quale bisogna ancora aggiungere la rendicontazione di gennaio, febbraio e marzo 2018 che calcolerò appena sarà terminato il trimestre corrente. Il mio contributo complessivo nel fondo del Microcredito è quindi in linea rispetto alla media delle restituzioni degli altri parlamentari e tenderà ai 200.000 euro”.

Massimiliano Bernini, altro nome figurante nella lista, annuncia querela nei confronti de Le Iene. “Sto cercando di caricare gli storici della Banca Etica in formato PDF sul mio profilo Facebook per dimostrare la mia totale estraneità ai fatti che mi vengono imputati. In questi 5 anni non ho mai mancato o falsificato un bonifico. Le Iene ne risponderanno nelle sedi opportune”.

Ovviamente sulle pagine Facebook dei parlamentari interessati è già partita una pioggia di commenti negativi. Domani ci sarà un’altra puntata del programma. Probabilmente farà maggiore chiarezza sull’elenco appena pubblicato.