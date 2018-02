Gasparri, aridaje su Favino: «Il suo monologo di Sanremo? Buonismo a 300mila euro»

Proprio non ce la fa. Dopo esser stato attaccato – nel corso della giornata di domenica – per il suo tweet al veleno nei confronti di Pierfrancesco Favino, definito «penoso» per il suo monologo sugli stranieri nel corso della finale di Sanremo 2018, Maurizio Gasparri torna a pungere l’attore. Lo fa dagli studi di Un Giorno da Pecora, noto programma radiofonico in onda su Radio Uno.

GASPARRI FAVINO, NUOVA STOCCATA DELL’ESPONENTE DI FORZA ITALIA

«Il monologo di Favino a Sanremo? – ha affermato Gasparri – Eccesso di buonismo a 300mila euro… faccia un vaglia. Si fa la sua pubblicità al suo spettacolo prendendo 300mila euro». Il riferimento, ovviamente, è al compenso percepito dall’artista come conduttore del Festival insieme a Claudio Baglioni e a Michelle Hunziker.

Il monologo di Pierfrancesco Favino sugli stranieri tratto dall’opera di Bernard-Marie Koltès dal titolo «La notte poco prima della foresta» aveva strappato applausi e lacrime di commozione. Dalla critica televisiva è stato unanimemente considerato uno dei momenti più alti delle cinque giornate del Festival.

GASPARRI FAVINO, IL PRIMO TWEET DELLA DISCORDIA

Ma non era piaciuto a Gasparri, che aveva immediatamente esposto il suo pensiero su Twitter, ingaggiando anche un duello a distanza con l’assessore al Comune di Milano Pierfrancesco Majorino:

Ora è arrivata una nuova replica, dopo che Favino aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: «In realtà questo testo non parla di migranti, ma di estraneità, del sentirsi straniero in un Paese. È un discorso che vale per tutti – aveva detto Favino – è importante sentire di appartenere a qualcosa, invece succede a tutti di sentirsi esclusi. Non faccio politica, o meglio: la faccio soltanto nelle scelte degli altri». Nessun accenno a Gasparri che, tuttavia, ha voluto lo stesso rincarare la dose.