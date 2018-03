Le Iene, la rivelazione di Nadia Toffa: «Ho avuto un cancro»

«Ho avuto un cancro e in questi due mesi mi sono curata». È quanto rivelato ieri sera in diretta tv da Nadia Toffa. La conduttrice delle Iene ha raccontato i suoi ultimi due mesi dopo il malore (del 2 dicembre) che l’ha costretta a un ricovero in ospedale e a restare lontana dalla trasmissione. «Ho fatto chemioterapia e radioterapia dopo un’operazione – ha detto al fianco dei colleghi Nicola Savino e Matteo Viviani -. Dei meravigliosi medici mi hanno tolto il 100 per cento di questo cancro e ho fatto una chemioterapia e una radioterapia preventiva perché poteva esserci una piccola cellula che la tac non vedeva. Il medico mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: se fossi mia figlia, io farei così. Io l’ho guardato e ho detto: facciamo come dici tu. Adesso, facendo le corna, ne posso parlare. Tutto finito: c’è una data importante per me che è il 6 febbraio, quando ho finito la radio e la chemio».

“Ho avuto un cancro. Ho fatto la chemioterapia e la radioterapia dopo l’intervento. Ora ve ne posso parlare, sto bene” #NadiaToffa #LeIene pic.twitter.com/zLmtxdfDwh — Le Iene (@redazioneiene) 11 febbraio 2018

Il video de Le Iene, Nadia Toffa: «Ho avuto un cancro»

«Anche su consiglio dei medici ho affrontato questa cosa mettendoci tutta l’energia e la carica, la positività, i sorrisi, le risate che ho. Adesso è arrivato il momento di condividere. E non c’è niente di cui vergognarsi. la fortuna è stata che mi hanno fatto un check-up. Non mi vergogno dei chili che ho perso e di quello che indosso, perché questa è una parrucca». «Voglio chiedere un aiuto a tutti perché spesso, forse per rispetto, si tende ad avere una certa delicatezza con una persona che ha avuto il cancro o si sta curando. Io vi chiedo tanta normalità. Vi prego, continuate a prendermi in giro». «Non trattateci da malati, siamo dei guerrieri. Chi combatte contro il cancro è un figo pazzesco».

“Non tratteci da malati, siamo dei guerrieri! Se mi incontrate per strada trattatemi come al solito: commentate l’ultimo servizio visto, criticatemi se volete, ma non trattatemi da malata!” #NadiaToffa #LeIene @NadiaToffa pic.twitter.com/xOcgmTu5Wy — Le Iene (@redazioneiene) 11 febbraio 2018

L’intervento di Nadia Toffa è stato commovente: «Ci sono stati momenti difficili , quando c’è la prima ciocca di capelli che ti rimane in mano – ha raccontato – è un momento forte. Mi è venuta in mente Gabriella, la bambina di Taranto che raccontava a Le Iene il suo tumore , quando perdeva i capelli». Guardando in camera la conduttrice si è rivolta direttamente alla piccola dicendole: «Gabriella ti devo un favore . Mi sono detta in quei momenti duri: se ce la fa uno scricciolo come lei, perché non ce la posso fare io?».

(Immagine da video di: Le Iene / Italiauno / Mediaset)