Laura Pausini si è ripresa dopo la laringite e decide di omaggiare i fan uscendo fuori dall’Ariston per cantare “Come se non fosse mai amore”. La cantante, che mosse i suoi primi passi proprio a Sanremo, con brani come “La solitudine”, ha lasciato il palco per salutare il pubblico dentro e fuori dalla sala.

Per farvi capire il delirio un fotografo si è piazzato davanti alla telecamera per immortalare il momento prima di esser stato rimbalzato da un cameraman.

Inutile dire che l’esibizione, dopo un “Avrai” con Baglioni da brividi, ha riscosso un notevole successo anche nel pubblico a casa.

Qua ridiamo e scherziamo ma il tipo strattonato dal cameraman? Come sta? #Sanremo2018 — Tommaso Di Vito (@TommasoDiVito) 10 febbraio 2018

La Pausini fa bagni di folla e benedice i fan.

Chi si crede di essere? Pippo Baudo?#Sanremo2018 — Dio (@Dio) 10 febbraio 2018

Laura Pausini, nonostante la laringite, è uscita fuori dal teatro a cantare con il suo pubblico. #Sanremo2018 pic.twitter.com/F0mlqveVZQ — Tv Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi) 10 febbraio 2018

Laura Pausini si è talmente spinta tanto fuori dall’Ariston mentre cantava che è stata ritrovata al casello di Rosignano Marittimo#Sanremo #Sanremo2018 — Lorenzo Grossi (@Gliago89) 10 febbraio 2018

Qual è il codice per votare la Pausini e sostituirla ai Pooh? #Sanremo2018 — Martola_ (@Martola__) 10 febbraio 2018

Voglio anch’io le medicine che ha preso la Pausini #Sanremo2018 — ~LaFigaDiMogano (@_RoteFuchs) 10 febbraio 2018

Qui possiamo ammirarla in Avrai.