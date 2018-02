Piacenza, scontri fra polizia e manifestanti al corteo contro il fascismo | VIDEO

Momenti di tensione alla manifestazione antifascista che si sta svolgendo a Piacenza. Alcuni manifestanti, armati di aste e sassi, hanno provato a forzare il cordone delle forze dell’ordine. Oggetti sono stati lanciati contro le forze dell’ordine che sono state costrette a indietreggiare.

LIVE #Piacenza Forte tensione al corteo antifascista. Le immagini in diretta https://t.co/3EArL5gWyD — Local Team (@localteamtv) 10 febbraio 2018

PIACENZA SCONTRI AL CORTEO ANTIFASCISTA: FORZATO IL BLOCCO DEGLI AGENTI

“Via fascisti e polizia“, hanno urlato i manifestanti prima di forzare il blocco. Il corteo, che vede in prima fila alcuni manifestanti con i volti parzialmente coperti da sciarpe, e tutti con in mano i bastoni, ora sta sfilando per le vie del centro. Il raduno si è organizzato contro l’apertura di un punto CasaPound in città. Nel video di Local team si sente un agente spiegare al collega le difficoltà: “Qui siamo in 10 contro 400“.

(in copertina screen da video Local Team)