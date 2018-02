Sanremo, sul palco sale Midge Ure ma è senza chitarra. Ruggeri ferma tutto e riprende

“Lo facciamo venire da Glasgow e non gli diamo la chitarra”. Con ironia, Enrico Ruggeri interrompe l’orchestra e, dopo che il suo ospite Midge Ure completa la preparazione del suo strumento inserendo anche il jack, riprende l’esecuzione di ‘Lettera dal Duca’, la canzone con cui è in gara a Sanremo insieme ai Decibel. “Nessun problema – commenta Michelle Hunziker – anzi alle persone a casa queste cose piacciono”. Midge Ure è noto per essere stato il chitarrista dei Visage dal 1978 al 1980 ed il chitarrista e cantante degli Ultravox dal 1980 al 1987 e dal 2009 in poi. Partner di Bob Geldof in “Do they know it’s Christmas?” lo ricordano tutti perché è autore di “Breathe”, hit del 1996.

‘Li facciamo venire da Glasgow e non gli facciamo funzionare la chitarra’ Ruggeri CALMATE #Sanremo2018 — PourParler (@Pour_Parler) 9 febbraio 2018

“Scusate, lo facciamo venire da Glasgow e poi non funziona la chitarra?”. Ruggeri vince su tutti. Idolo. #Sanremo2018 — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) 9 febbraio 2018

Il bello della diretta siori.