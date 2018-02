Christian Greco asfalta Giorgia Meloni: «Il museo Egizio è di tutti» | VIDEO

Un battibecco, ripreso da Torino Oggi, tra il manager del Museo Egizio, Torino Christian Greco e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è diventato virale in rete nel giro di poche ore. I due discutono sull’ingresso ridotto al museo torinese per le coppie arabe. Greco ha blastato pesantemente Meloni, che si era presentata davanti al museo per un sit-in di FdI. Ovviamente Giorgetta era lì per contestare l’iniziativa promozionale del Museo.

“Io faccio di tutto – le ha spiegato Greco – accolgo i senza tetto, faccio le passeggiate col direttore, andiamo nelle ospedali e nelle carceri. State strumentalizzando il museo a fini politici. L’Egizio è di tutti, cerco solo di avvicinare le persone alla cultura. Noi le agevolazioni le facciamo per tutti: manifesterete anche perché giovedì faremo entrare gli studenti a quattro euro?”

