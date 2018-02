Milka e Oreo cercano assaggiatori di cioccolato (a tempo indeterminato)

Lo hanno definito «il lavoro dei sogni», e come si può dar loro torto? Mondelez Intl, l’azienda che produce – tra le altre cose – i dolciumi di Milka e Oreo, ha pubblicato su Twitter un annuncio particolare: AAA cercasi assaggiatore di cioccolato, che possa essere in grado di testare le nuove invenzioni nel settore da parte di queste case di produzione.

MILKA OREO ANNUNCIO, IL TWEET

L’annuncio è valido per il Regno Unito e prevede un contratto part-time (15 ore e mezzo a settimana) a tempo indeterminato. Ma la selezione si annuncia durissima: «Tutto ciò che serve – si legge nell’annuncio – è la passione per il cioccolato e le papille gustative per il rilevamento. I candidati dovranno superare una serie di ‘sfide cioccolatose’, compresa la possibilità di rilevare differenze quasi impercettibili tra 2 pezzi di cioccolato».

MILKA OREO ANNUNCIO, LE MANSIONI DEL CANDIDATO

Una sorta di Fabbrica di Cioccolato alla Willy Wonka, insomma. C’è da dire – tra l’altro – che la paga non è nemmeno tanto male, considerato che si tratta di un lavoro part-time. Il salario è di 9 sterline (quasi 10 euro) all’ora. L’assaggiatore si andrà ad aggiungere ai 90mila dipendenti della multinazionale dei dolciumi. Tra le sue mansioni, quelle di seguire alcuni corsi di aggiornamento per perfezionare le tecniche di degustazione e partecipare a meeting in cui si possano condividere impressioni e raggiungere accordi sul gusto. Le indigestioni saranno considerate malattie professionali?