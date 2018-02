“In un paese normale, se un quotidiano nazionale ti chiede di mostrare bilanci e lista delle cose fatte dalla tua associazione in difesa delle donne, rispondi con dei documenti, non con una canzoncina sul palco” con queste parole Selvaggia Lucarelli se la prende con Michelle Hunziker che pochi minuti fa, dal palco di Sanremo 2018, ha fatto un medley di canzoni sulle donne con una scenetta che ha coinvolto diversi personaggi femminili mischiati tra il palco e lo staff.

SELVAGGIA LUCARELLI SE LA PRENDE DI NUOVO CON MICHELLE HUNZIKER

Selvaggia torna sulla polemica relativa al suo articolo in merito a Doppia Difesa, l’associazione che fornisce assistenza legale e supporta le donne che hanno subito violenze fondata dalla conduttrice TV insieme all’avvocato Giulia Bongiorno. La candidatura della nota legale con la Lega di Matteo Salvini ha spinto Lucarelli a scrivere un pezzo su Doppia Difesa in cui si evidenziavano evidenziate scarse attività della onlus di Hunziker e Bongiorno. Una ricostruzione contestata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, che hanno annunciato una querela per il contenuto diffamatorio dell’articolo. La polemica ha proseguito tra vari botti e risposta nei giorni seguenti. E che a quanto pare non accenna ancora a finire.