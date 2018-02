Quella parolaccia che il Piccolo coro dell’Antoniano non canterà per Lo Stato Sociale

Piccola modifica per il testo di ‘Una vita in vacanza‘, il brano portato in gara al festival di Sanremo 2018 dallo Stato Sociale, che domani nella serata dei duetti si esibirà con il Piccolo Coro dell’Antoniano. Il testo contiene infatti l’unica parolaccia dei brani del festival, ‘coglioni’, che sparirà, anche perché i bimbi non possono mica cantarla. “Quando ho sentito il testo, ho detto al gruppo: siete sicuri di voler inserire la parola? Poi sentendo il pezzo e vedendolo ho cambiato idea. Credo che verrà edulcorato rispetto alla presenza del Piccolo Coro“, ha spiegato Baglioni.

STATO SOCIALE CORO ANTONIANO: IL POST DEL TPO

A fianco del gruppo bolognese si è schierato il centro sociale Tpo di Bologna. “Abbiamo – ha scritto su Fb – da sempre condiviso pezzi di strada: dal primo live al Tpo nel 2009, alla festa dopo il loro grande concerto al Paladozza. Quando i nostri compagni erano agli arresti domiciliari per aver difeso uno sgombero e cacciato i fascisti dalla piazza, loro erano con noi. Ed erano con noi anche quando migliaia di persone a settembre sono scese in piazza a difendere l’esperienza di Làbas (altro centro sociale bolognese, ndr). Ora è iniziata questa pazza avventura di Sanremo e hanno voluto portarci un po’ di Tpo, girando il video di Una Vita in Vacanza nel nostro centro sociale, assieme agli amici di Undervilla Productions e Garrincha Dischi. Stavolta siamo noi con loro!“. Quindi coglioni o meno domani sarà un grandissimo spettacolo.

(foto Ansa/Ferrari)